В Орехово-Зуеве завершается первый этап благоустройства территории лесопарка

В городе Орехово-Зуево подходит к завершению первый этап благоустройства территории лесопарковой зоны в рамках программы «Парки в лесу», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По всей территории лесопарка уже установлены навесы, позднее под ними появятся качели. Детская площадка почти готова, установлены малые архитектурные формы. Спортивные зоны тоже близятся к завершению: уже установлен спортинвентарь, оформляются „коробки“ для игр с мячом. Везде будет безопасное покрытие», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Вся концепция благоустройства лесопарковой зоны в Орехово-Зуеве подразумевает экологичный подход: дорожки из натуральных материалов, гранитный отсев, георешетка на парковках, тропиночная сеть с учетом особенностей местности. Будет высаживаться порядка 300 кустов различных культур, в их числе сирень.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.