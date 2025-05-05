В Орехово-Зуеве запустили просветительский проект о ветеранах ВОВ

Депутат Госдумы Геннадий Панин совместно с депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым в общественной приемной «Единой России» провели встречу с членами совета ветеранов Орехово-Зуевского округа. В год 80-летия Победы местное отделение «Единой России» запустило просветительский проект «У нас одна история». Это цикл встреч с очевидцами Великой Отечественной войны и рассказ о роли, которую сыграли труженики Орехово-Зуевского округа в приближении Победы. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Валериан Иванович Кладничкин рассказывает детям о жизни в оккупированном Ленинграде: как приходилось есть столярный клей и варить ремни, как чуть не умер в блокадном Ленинграде и как спасался по «Дороге жизни» под обстрелами, а также выборе жизненного пути: стать военным и служить в ракетных войсках.

Мария Ивановна Кудрявцева честно рассказывает о геноциде советского народа в концлагерях. Шестилетним ребенком ее отправили в концлагерь, где она провела четыре года. Дети были донорами для раненных немецких солдат, на них ставили опыты в лабораториях.

«Слышать такие рассказы из первых уст не заменит чтение книг и просмотр исторических фильмов. Это подлинные истории героизма и стойкости советского народа без искажений и переписывания истории.

Сегодня, когда мы наблюдаем попытки переосмыслить и даже перекроить историю Великой Отечественной войны, когда вновь поднимаются флаги с крестами СС, важно сохранить память о людях, которые спасли мир от фашизма и выстояли вопреки», — рассказал Геннадий Панин.

Также депутат отметил, что большой вклад в сохранение воспитаний ветеранов внесли студенты и педагоги ГГТУ. Записывать интервью с ветеранами — значит беречь уникальные свидетельства военного времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.