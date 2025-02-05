В Орехово-Зуеве вручную создают карты из дерева для клиентов по всему миру

В Орехово-Зуеве уже три года занимаются производством картографической продукции из дерева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мастера изготавливают карты вручную из МДФ, шпона и различных пород древесины, создавая уникальные изделия, которые отправляются клиентам по всему миру.

Компания производит функциональные и эстетичные карты мира, которые могут стать украшением гостиной, детской комнаты или офиса. Они отличаются высокой детализацией и максимальной географической наполненностью.

На производство одной самой простой карты может уйти один день. В месяц предприятие выпускает от 300 до 350 карт. Среди заказчиков — бизнес-компании, медийные личности и крупные телекомпании, включая НТВ и Первый канал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.