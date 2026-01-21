сегодня в 18:39

В Орехово-Зуеве волонтеров «Масксети ZOV» наградили благодарностью от участников СВО

Руководитель ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Вячеслав Шаронов передал благодарственные письма от 2 мотострелкового батальона 1428 мотострелкового полка Ларисе Пачкории и команде «Масксети ZOV». Волонтеров отметили за активную гражданскую позицию, неравнодушие и бескорыстную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Вячеслав Шаронов подчеркнул, что поддержка волонтеров важна для бойцов на передовой. Он отметил, что инициативы, подобные «Масксети ZOV», способствуют выполнению боевых задач и поднимают моральный дух солдат, напоминая им о поддержке и ожидании дома.

В объединении «Масксети ZOV» участвуют около 250 добровольцев разных возрастов. Волонтеры изготовили 3 318 маскировочных сетей, 600 антидроновых одеял, 1 200 маскировочных халатов и дождевиков, а также изделия для госпиталей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.