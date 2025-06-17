В Орехово-Зуеве установят памятник участникам СВО

На Аллее Славы в Орехово-Зуеве будет установлен памятник участникам специальной военной операции. Для реализации принятой концепции уже находившийся здесь монумент воинам-интернационалистам перенесен на новое место. Это сделано для того, чтобы создать целостную мемориальную зону, где можно будет почтить память героев Отечества разных времен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый памятник изготавливают лучшие архитекторы страны в студии Грекова. По задумке планируется, что это будет скульптура современного солдата, протягивающего руки вверх. На них опускаются голуби – символы мира, который защищает русский солдат.

Кроме того, сейчас подрядчиками проводится ремонт памятников погибшим в Великую Отечественную войну в городе Дрезна и в деревне Федотово. Также отремонтируют памятник и в поселке Авсюнино.

Ранее из Орехово-Зуевского городского округа передали собранную жителями гуманитарную помощь бойцам Харьковского направления спецоперации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.