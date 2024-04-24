В Орехово-Зуеве участник СВО рассказал о патриотизме и защите Родины

В Центре объединения гражданских инициатив «Единые» на площадке Общественной приемной местного отделения члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты МГЕР и «Волонтеры Победы» встретились с мобилизованным, который приехал в отпуск из зоны СВО, передает пресс-служба партии.

Военнослужащий откликнулся на просьбу исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Нестерова провести открытый диалог с активной молодежью округа.

Участник специальной военной операции рассказал о буднях на передовой, сослуживцах, о своей миссии и настрое на победу, а ребята в свою очередь смогли задать интересующие их вопросы и лично поблагодарить бойца за службу Отечеству.

«Подобные мероприятия — важный элемент патриотического воспитания молодежи. Активисты проявили большой интерес к встречи. Сначала внимательно слушали бойца, а затем сами стали задавать вопросы. Это демонстрирует их заинтересованность к происходящим событиям в жизни нашей страны», — отметил Дмитрий Нестеров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.