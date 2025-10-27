В Орехово-Зуеве студенты из клуба VOSTOK GGTU готовятся к «Кубку востока» по киберспорту

В студенческом киберспортивном клубе VOSTOK GGTU (Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево) готовятся к «Кубку востока» по киберспорту. Игр, по которым ведется работа, достаточно: Counter-Strike 2, Dota 2, FA25 (FIFA), Apex Legends, VR (гонки, симуляторы, экшн), DCL-GAME (FPV-дроны) и другое, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В начале октября игроки в CS2 одержали победу над командой из Электростали на всероссийских массовых физкультурных мероприятиях по компьютерному спорту «Спортивная специализация „Территория boost“.

Планы у команды амбициозные — войти во Всероссийскую киберспортивную студенческую лигу. Готовятся к «Кубку востока» в ноябре. Планируется на базе промышленно-экономический колледжа ГГТУ собрать команды Московской области и устроить борьбу.

В клубе могут заниматься студенты всех колледжей ГГТУ и самого университета, вне зависимости от специальности. Привлекают и школьников. Для ребят проводят киберквизы — игру на логику, скорость и знание технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.