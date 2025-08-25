сегодня в 18:53

В Орехово-Зуеве стартовал прием заявок на фестиваль «Урожай 2025»

Близится осень, а вместе с ней и VIII семейный фестиваль-конкурс даров природы «Урожай 2025». Ежегодно фестиваль проводит центр культуры и досуга города Куровское. В этом году он пройдет 14 сентября. Прием заявок уже стартовал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием заявок уже стартовал. Принять участие можно в номинациях:

«Лакомый кусочек»: кулинарный конкурс яблочных шарлоток.

«Парад осенних зонтиков»: лучшее осеннее украшение зонтиков.

«Урожай в банке»: самая оригинальная, аппетитная, необычная консервация на зиму.

«ОГОродный чемпион»: конкурс на самый большой овощ или фрукт, выращенный на огороде.

«уДачный кадр»: конкурс фотографий с оригинальным сюжетом на тему «Урожайные Детки». Фото размещаются в альбом.

Заявку на участие в конкурсе можно направить до 11 сентября на электронную почту natanmin11@mail.ru или принести лично в центр культуры и досуга г. Куровское. Контактный телефон: 8 (903) 794-14-76 (Наталья Михайловна Миняева – заведующая сектором музейной работы).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.