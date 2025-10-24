В Орехово-Зуеве стартовал первый тур конкурса «Педагог года»

В Орехово-Зуевском городском округе 23 октября начался первый тур в рамках конкурса «Педагог года» — «Учитель-профессионал: методическая мастерская», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

И первыми в профессиональную гонку вступили учителя начальных классов. Именно они представили свой уникальный педагогический опыт и инновационные методические идеи.

В своих выступлениях педагоги показали: авторские методики и наработки, дающие реальные результаты, творческий подход к обучению самых юных школьников, современные образовательные технологии, которые делают уроки увлекательными и эффективными.

«Тур продлится еще 2 дня. Желаем нашим участникам удачи и высоких оценок жюри!» — отметили в управлении образования Орехово-Зуевского городского округа.

