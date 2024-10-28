В Орехово-Зуеве стартовал капитальный ремонт детского сада № 11

В Орехово-Зуеве на улице Парковская начинается капитальный ремонт здания детского сада № 11. Сдать объект планируется к августу 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся по государственной программе за счет средств бюджета.

«Рабочие подрядной организации приступают к работам по демонтажу внутренних конструкций в здании детского сада на улице Парковская, № 1а», — уточняется в сообщении. Его общая площадь 2 611,1 кв. м.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы и передать здание педагогическому коллективу строители планируют в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.