В Орехово-Зуеве стартовал антинаркотический молодежный фестиваль

В Ликино-Дулевском политехническом колледже — филиале ГГТУ начался восьмой муниципальный антинаркотический молодежный фестиваль. Участие в нем приняло около 40 талантливых школьников и студентов учреждений среднего профессионального и дополнительного образования Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило творческие номера, посвященные теме здорового образа жизни. Участники представили стихи, песни и танцы, демонстрируя свое отношение к проблеме наркомании и выбирая альтернативу в виде искусства и активной гражданской позиции.

«Молодежь Орехово-Зуевского округа делает выбор в пользу творчества и активной гражданской позиции. Этот фестиваль — яркое подтверждение того, что жизнь без наркотиков — это не просто призыв, а реальная возможность для самореализации, наполненная яркими событиями, достижениями и перспективами», — отметили в администрации городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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