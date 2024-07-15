В Орехово-Зуеве состоялся первый этап VIII Конференции отделения партии «Единая Россия»

В работе Конференции приняли участие делегаты в количестве 141 делегат. Основной вопрос повестки — выдвижение кандидатов в депутаты Советов депутатов Орехово-Зуевского городского округа от партии «Единая Россия», передает пресс-служба партии.

Все кандидаты — победители прошедшего в мае предварительного голосования

На Конференции было организовано тайное голосование среди партийцев, по итогам которого определился перечень кандидатов.

Так, по многомандатному избирательному округу № 2 будет баллотироваться Николай Осокин — отец Героя Российской Федерации Алексея Осокина. Его сын погиб в самом начале специальной военной операции. Спасая своих боевых товарищей-десантников, он был смертельно ранен снайпером.

«Наша партия — единственная в стране, которая проводит открытое предварительное голосование не только среди однопартийцев. Проголосовать мог любой житель округа и даже дистанционно, в электронном виде», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», депутат Госдумы Геннадий Панин.

По многомандатному избирательному округу № 3 баллотируется молодой кандидат, участник кадрового проекта «ПолитСтарт» Дмитрий Нестеров, прошедший обучение в Высшей партийной школе. Он является активным волонтером специальной военной операции, помогает в сборе и доставке гуманитарной помощи для военнослужащих.

По многомандатному округу № 4 баллотируется почетный работник сферы образования РФ, призер конкурса «Директор года — 2022» Ольга Глазнева. Всю свою жизнь она посвятила образованию — для неё это не просто работа, а образ жизни.

Депутат Московской областной Думы Максим Коркин отметил, что партийцами проводится большая работа по выполнению наказов, которые вошли в Народную программу «Единой России».

«Не стоит забывать и о том, что контроль в реализации Народной программы партии со стороны депутатского корпуса не ослабевает, это также является одним из факторов, позволяющих в срок и должным образом выполнить взятые на себя социальные обязательства», — сказал Максим Коркин.

Геннадий Панин вручил партийные билеты новым членам партии и наградил за профессионализм тех, кто внес большой личный вклад в подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации на территории Орехово-Зуевского городского округа.

Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов почетной грамотой Председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова за большой вклад в развитие законодательства Московской области, эффективную депутатскую деятельности и высокий профессионализм наградил депутатов фракции.

Второй этап Конференции, на котором будет утверждена предвыборная программа, пройдет в августе 2024 года. Точную дату назначат на очередном заседании местного политсовета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.