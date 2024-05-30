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Порядка 100 детей в Орехово-Зуеве приняли участие в фитнес-фестивале. Ребята 6-7 лет активно выступали на площадке спорткомплекса.

Во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве состоялся фитнес-фестиваль дошкольников. Его участниками стали команды воспитанников детских садов со всего городского округа.

«Творческая группа педагогов разработала программу „Выше радуги“. В ее рамках проводим фитнес-фестиваль дошкольников. Выступления оценивают профессионалы. Это творческое соревнование юных танцоров», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации Орехово-Зуевского округа Татьяна Меркина.

97 детей вышли на площадку споркомплекса. Команды, которые не смогли приехать из отдаленных населенных пунктов, участвовали заочно.

«Несмотря на то, что это состязание, проигравших у нас не будет, все станут либо победителями, либо призерами. Направлений фитнеса несколько: степ-аэробика, черлидинг, ритмическая гимнастика. На фестивале дошкольники и их педагоги показывают, каких результатов они добились в течение года», — отметила методист Наталья Кузнецова.

В дошкольных учреждениях Орехово-Зуевского округа занятия фитнесом проводят в подготовительных группах. Их посещают дети 6-7 лет.

«Фитнес популярен, детям нравится танцевать. Готовились к фестивалю несколько месяцев. Подбирали музыку, костюмы, ставили танец, некоторые движения мне подсказывали сами девочки. В результате выступили отлично — „зажигали“ и улыбались», — поделилась инструктор по физкультуре дошкольного отделения Орехово-Зуевского муниципального лицея Екатерина Капитанова.

Все дошкольные учреждения, участвующие в фестивале, получили в подарок спортивный инвентарь, а победителям вручили рюкзаки для прогулок.

Ранее убернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

Текст, фото и видео — Ольга Сычева