В Орехово-Зуеве реализуют пилотный проект новой программы «Здоровый и чистый лес»

Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес» выбран в качестве площадки пилотного проекта по проведению лесовосстановительных рубок в Московской области. Реализацию предстоящих мероприятий по оздоровлению лесов обсудили в Доме культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участки, выбранные для оздоровления в 2025 году, находятся рядом с населенными пунктами Рудне-Никитское, Чистое, Цаплино и Устьяново. В результате сформируется красивое и функциональное насаждение, не требующее частого назначения уборки неликвидной древесины, уменьшится количество и площадь пожаров. А посещать леса станет безопаснее и приятнее.

«Очевидно, что любые работы в лесу воспринимаются непросто. Поэтому одним из принципов программы станет информационная открытость. Каждый житель должен понимать, зачем удаляют деревья и какие положительные результаты это даст», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Согласно данным Комитета лесного хозяйства Московской области с 2007 года не проводились рубки ухода и по возрасту, что привело к накоплению проблем. 42% территории региона — леса, но 44% из них — средневозрастные и приспевающие, требующие ухода. 42% — спелые и перестойные насаждения, создающие риски пожаров, болезней и аварий (падение деревьев на ЛЭП после ледяных дождей).

Новый пилотный проект реализуют в рамках программы «Здоровый и чистый лес», рассчитанной на три года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

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