В Орехово-Зуеве прошло мероприятие «Татарский десант»

Традиционные платья, национальные песни и вкусные блюда — так 11 октября началось утро в центре культуры и досуга «Мечта» в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области провела межнациональное культурно-просветительское мероприятие «Татарский десант». В программе выставка со старинными экспонатами, среди них: вышивки, самотканые полотна, нагрудники, расшитые украшениями элементы нарядов. Национальные песни и танцы под баян. И угощения! Море выпечки, а во главе, конечно же, чак-чак!

На сцене гостей встречали национальные коллективы с традиционными песнями и танцами. Председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фаиль Ибятов передал председателю мусульманской общины округа Ильдару Измайлову символ Сабантуя — коня. В 2026 году Орехово-Зуево в четвертый раз станет площадкой для проведения народного праздника.

О том, как важно поддерживать братские традиции, со сцены напомнили заместитель главы округа Данила Просвиров и председатель Совета депутатов округа, член местного политического Совета партии «Единая Россия» Александр Бабаев.

