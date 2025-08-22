В Орехово-Зуеве прошла традиционная акция «Путевка в первый класс»

В преддверии Дня знаний на Демиховском машиностроительном заводе в четвертый раз прошла традиционная акция «Путевка в первый класс» для детей сотрудников. В этом году ее участниками стали 65 будущих учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята посетили Выставочный центр завода, где познакомились с предприятием через интерактивную экскурсию. Особый интерес вызвал макет железной дороги с движущимися электропоездами. Праздничную атмосферу дополнили аниматоры и символ ДМЗ — выдра Тимоха.

Каждый ребенок получил подарки: канцелярский набор, мягкую игрушку в виде электропоезда ЭП2ДМ и персональную «Путевку в первый класс». Семьи первоклассников также получат единовременную выплату на подготовку к школе.

Директор по управлению персоналом и трансформации ДМЗ Юлия Смирнова пожелала детям успехов в учебе. Поддержка заводчан-родителей и создание комфортных условий для роста и развития молодого поколения — важная часть социальной политики завода.

