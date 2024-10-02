сегодня в 18:40

В Орехово-Зуеве прошла экоакция по очистке территории родника «Серебряный ключ»

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области прошла экологическая акция по очистке территории родника «Серебряный ключ» в деревне Анциферово. В мероприятии приняли участие волонтеры, местные жители, депутаты Московской областной думы и муниципалитета, а также представители общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

За два часа было убрано более 20 кубических метров старой древесины: с участка убрали упавшие деревья, сухостой, валежник и бытовые отходы. В результате была приведена в порядок территория площадью около 1 гектара.

На местность ежедневно приезжают тысячи жителей Москвы и области, здесь проводят многочисленные свадьбы. Кроме того, С XIX века земля принадлежала Куровскому монастырю.

Родник был благоустроен по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области в рамках программы «Родники Подмосковья».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.