сегодня в 13:56

В Орехово-Зуеве прошел сбор по радиационной, химической и биологической защите

Орехово-Зуевский округ 18 сентября стал местом проведения учебно-методического сбора по радиационной, химической и биологической защите. Мероприятие состояло из теоретической и практической частей, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Современная обстановка требует от каждого из нас предельного внимания и готовности к любым ЧС. В Подмосковье достаточное количество критически важных объектов, в том числе и потенциально опасных, поэтому подготовка высококачественных специалистов, условия взаимодействия, организация процессов, использование современных методов позволят нам обеспечить безопасность нашего населения», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В мероприятии приняли участие более 100 специалистов по безопасности со всего Подмосковья, а также представители «Росатома» и «Росхима».

Центральным событием сбора стало учение на территории химически опасного объекта в Орехово-Зуеве.

Силы и средства пожарно-спасательных подразделений Главного управления, ГКУ МО «Мособлпожспас» и спасательных центров МЧС России отработали межведомственное взаимодействие и новые подходы к организации РХБ защиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.