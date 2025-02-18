В Орехово-Зуеве прошел рейд по торговым объектам

Сотрудники администрации Орехово-Зуевского городского округа совместно с представителями УМВД провели рейд по нестационарным торговым объектам Орехово-Зуева. В ходе проверки киоска на улице Бирюкова выявлены нарушения миграционного законодательства: двое иностранных граждан были доставлены в отделение полиции для оформления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, в торговом объекте обнаружены нарушения санитарных норм: сотрудники готовили продукцию общественного питания без перчаток, на скоропортящихся товарах отсутствовала информация о производителях и сроках годности, а у одного из продавцов не было медицинской книжки. Сообщение о выявленных нарушениях направлено в Роспотребнадзор для принятия мер.

«Усиление контроля над миграцией — это вопрос безопасности и стабильности. Важно, чтобы приехавшие в нашу страну знали наш язык, наши законы, культуру, не противопоставляли себя обществу, а интегрировались в него», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Рейды по торговым объектам продолжатся для обеспечения соблюдения законодательства и защиты прав потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.