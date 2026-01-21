В Орехово-Зуеве прошел первый выпуск медспециалистов со средним образованием

Первый выпуск специалистов здравоохранения со средним профессиональным образованием состоялся 20 января в ГГТУ Орехово-Зуева. Дипломы получили фармацевты и выпускники по специальности «Сестринское дело», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ГГТУ Орехово-Зуева 20 января прошел первый выпуск специалистов здравоохранения со средним профессиональным образованием. Среди 66 выпускников-фармацевтов 31 человек окончил обучение с отличием, что составляет 47%. По специальности «Сестринское дело» из 277 выпускников 181 получил диплом с отличием — это 65%. Все выпускники завершили обучение без троек.

Профессиональная практика проходила на базе крупнейшего фармацевтического предприятия «ЭКОлаб» и аптечных сетей для фармацевтов, а также в Орехово-Зуевской и Егорьевской больницах для будущих медицинских сестер и братьев.

В рамках мероприятия был подписан договор о сотрудничестве между ГГТУ и медицинскими учреждениями-партнерами. Выпускникам, стратегическим партнерам и лучшим преподавателям вручили благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.