В Орехово-Зуеве прошел областной праздник «Сабантуй»

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Областной национально-культурный праздник Сабантуй состоялся 13 июня в парке Победы Орехово-Зуева. Мероприятие прошло в 23-й раз и было приурочено к Году единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сабантуй — традиционный праздник тюркских народов, который символизирует окончание весенних полевых работ. В Орехово-Зуеве его впервые провели 25 лет назад. Сегодня он стал значимой частью культурной жизни Подмосковья.

«Сегодня Сабантуй — неотъемлемая часть общего культурного кода народов нашей большой страны. На таких праздниках происходит не только знакомство с культурными традициями и их понимание, но и рождается настоящее единство», — отметил депутат Государственной думы Геннадий Панин.

Для гостей подготовили национальные угощения, выставку традиционных ремесел, спортивные состязания, борьбу на поясах и концертную программу.

«Спасибо за помощь в организации этого масштабного мероприятия правительству Республики Татарстан и администрации Чистопольского района», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.