В Орехово-Зуеве прошел митинг в честь Дня освобождения от фашистских захватчиков

День освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков отмечается 22 января. В память о советских воинах, освобождавших Московскую область, у мемориала воинской славы города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа состоялся митинг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день в 1942 году 19-я стрелковая дивизия в составе 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова взяла поселок Уваровка под Можайском — последний опорный населенный пункт, который занимали гитлеровцы в Подмосковье.

Дата 22 января была установлена как День освобождения Московской области от фашистских захватчиков в сентябре 2017 года, когда Мособлдума приняла закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области».

На памятном митинге вспомнили тех, кто не вернулся с войны, склонили головы в честь ребят, защищающих сегодня нашу Родину, почтили память героев Минутой молчания и возложили цветы.

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