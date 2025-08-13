В Орехово-Зуеве прошел фестиваль-дефиле «ЭтноМода»

Тринадцать округов Подмосковья представили свои коллекции на показе «ЭтноМода», который прошёл в Morozoff-Hall г. Орехово-Зуево. Ежегодное шоу-дефиле для моделей серебряного возраста организует социальный центр «Орехово-Зуевский». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы встретились, чтобы вновь доказать — женщина прекрасна в любом возрасте. Возможности наших дам безграничны и сегодня зрители увидят это лично», — отметила директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

В этот раз темой показа стала культура народов России. В каждой коллекции нашли отражение элементы традиционной одежды предков: ручная вышивка, обереговые узоры и расписные головные уборы. Более 100 моделей продемонстрировали уникальные наряды, а мероприятие посетило около 400 гостей.

Тематика дефиле вдохновила как манекенщиц, так и модельеров. Этот показ стал одним из самых запоминающихся в истории проекта «Активное долголетие».

В завершение фестиваля все команды участников были награждены памятными дипломами.

