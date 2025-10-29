В Орехово-Зуеве пройдет III Всероссийский научно-технологический диктант

Площадки проведения в Орехово-Зуевском городском округе:

Государственный гуманитарно-технологический университет.

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22, УК №.

Промышленно-экономический колледж.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 55.

Профессионально-педагогический колледж.

г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 3а.

Ликино-Дулевский политехнический колледж

г. Ликино-Дулево, Первомайский переулок, 11.

Тема научно-технологического диктанта в этом году — «Технологии победы». Участники ответят на вопросы о научных открытиях и технологиях, имевших решающее значение для победы в Великой Отечественной войне.

Пройти диктант в онлайн-формате можно будет на сайте форумтехнопром.рф.

Начало в 12.00. К участию приглашаются все желающие.

По итогам диктанта составят общий рейтинг участников, учитывающий число правильных ответов и скорость выполнения. Топ-100 получат сертификаты о подтверждении технологического интеллекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.