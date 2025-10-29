В Орехово-Зуеве пройдет III Всероссийский научно-технологический диктант
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
В Орехово-Зуевском округе пройдет III Всероссийский научно-технологический диктант, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Площадки проведения в Орехово-Зуевском городском округе:
Государственный гуманитарно-технологический университет.
- г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22, УК №.
Промышленно-экономический колледж.
- г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 55.
Профессионально-педагогический колледж.
- г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 3а.
Ликино-Дулевский политехнический колледж
- г. Ликино-Дулево, Первомайский переулок, 11.
Тема научно-технологического диктанта в этом году — «Технологии победы». Участники ответят на вопросы о научных открытиях и технологиях, имевших решающее значение для победы в Великой Отечественной войне.
Пройти диктант в онлайн-формате можно будет на сайте форумтехнопром.рф.
Начало в 12.00. К участию приглашаются все желающие.
По итогам диктанта составят общий рейтинг участников, учитывающий число правильных ответов и скорость выполнения. Топ-100 получат сертификаты о подтверждении технологического интеллекта.
