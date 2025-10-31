В Орехово-Зуеве пройдет «Большой этнографический диктант»

С 1 по 8 ноября 2025 года в Орехово-Зуеве пройдет X Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция пройдет в двух форматах: онлайн на сайте национальнаяполитика.рф и очно на организованных площадках.

В нашем округе площадками проведения станут:

6 ноября в 13.00;

Демиховский лицей, корпус 1 (д. Демихово, ул. Заводская, д. 1А).

6 ноября в 12:00;

ГГТУ, 1 корпус (г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 22).

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 30 общефедеральных вопросов. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов — 100.

Результаты диктанта будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.

Ранее в Орехово-Зуевском округе на площадке ГГТУ написали Всероссийский научно-технологический диктант. Его темой были «Технологии Победы»: научные открытия и инновации, которые способствовали достижению успеха на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.