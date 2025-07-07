В Орехово-Зуеве продолжаются работы по благоустройству Парковского леса. Сейчас на территории идет подготовка к укладке 9 км тропинок из гранитного отсева и монтаж инженерных сетей. Уже вырисовываются контуры пирса у озера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий совместно с депутатом Государственной думы Геннадием Паниным и депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным проверили ход работ.

Многих жителей волнует судьба деревьев и леса в целом. Глава округа дал разъяснение по этому вопросу.

«Из более 50 тысяч деревьев в лесопарке подлежит удалению всего 209. Часть из них — поврежденные и сухостой. Другие — там, где будут расположены парковочные зоны, детские игровые и спортивные площадки, хоздвор, кафе, площадка для выгула собак и другие активные зоны», — пояснил Руслан Заголовацкий.

Большая часть леса останется нетронутой, а обновления будут способствовать комфортному отдыху и сохранению экологического баланса.

«Несмотря на то, что проект благоустройства рассчитан на два года, подрядчик планирует завершить работы в этом году», — сообщил Геннадий Панин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.