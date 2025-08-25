В Орехово-Зуеве продолжается благоустройство дворовых территорий

Так, во дворе около домов 17а и 17б на улице 2-й Микрорайон уже обустроили новые тротуары, установили лавочки, урны. Парковку расширили — теперь здесь поместится более 40 машин. В скором времени здесь установят уличное освещение, разобьют газоны и высадят кусты сирени. Общая площадь благоустройства составит более 3 800 кв. м. Асфальт должны уложить до конца недели.

«Преображается и двор на улице Заводской. Тут снимают старый асфальт, расширяют парковочные карманы, прокладывают новые тротуары и монтируют дополнительное освещение. Полностью обновлена детская игровая площадка. Раньше она располагалась на грунте, а сейчас это 200 кв.м современного игрового пространства с безопасным прорезиненным покрытием», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Подходят к концу работы по обновлению и детской площадки на улице 2-й Микрорайон. Со времени строительства в 2016 году она уже износилась и требовала ремонта. Сейчас на площадке разместили современные игровые элементы, песочный дворик, установили ограждение, освещение и камеры видеонаблюдения. После того, как закончится монтаж прорезиненного покрытия, площадка снова будет готова к приему маленьких посетителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.