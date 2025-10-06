В Орехово-Зуеве первый мотофестиваль Кубок «Березовой рощи» собрал свыше 500 человек

Первый мотофестиваль Кубок "Березовой рощи" в Орехово-Зуеве объединил более 500 человек. В заездах приняло участие более 150 гонщиков. Местное отделение «Единой России» выступило соорганизатором мероприятия, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Главным событием фестиваля стали заезды мастера спорта, призера женского Кубка России по мотокроссу Юлии Беловой и мастера спорта по вертолетному спорту, обладателя Кубка мира по вертолетным гонкам Андрея Бараева.

Специально для Кубка в экстрим-парке «Березовая роща» обновили трассу: отсыпали трамплины, сделали полосу препятствий.

Участников мероприятия поприветствовал председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа, член фракции «Единая Россия» Александр Бабаев.

«Всегда будем рады вам в «Берёзовой роще», не только на спортивные праздники. Приезжайте, тренируйтесь. Главное – не гоняйте по городским дорогам. Питбайкам там не место. А вот в экстрим-парке – самое то», — подчеркнул Александр Бабаев.

Заезды проводили в разных категориях, победители получили тематические призы. В частности, финалистам среди мотолюбителей вручили масла, смазки и цепи, велосипедистам – аксессуары для велотехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.