В Орехово-Зуеве отметили труд коллективов предприятий во Всемирный день качества

Во Всемирный день качества 13 ноября заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Говорова и председатель Совета депутатов Александр Бабаев посетили предприятия, которые успешно работают на территории муниципалитета, и отметили труд их коллективов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Все эти предприятия разные, но объединяет их одно — стремление делать свое дело честно, с душой и на совесть. И именно из таких людей и компаний складывается качество жизни в нашем округе», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

«Полигаль Восток» — первый в мире начал производить сотовые плиты из поликарбоната и до сих пор держит планку. Компания участвует в крупнейших национальных проектах: их материалы используют при строительстве шумозащитных панелей на трассах, стадионов к чемпионату мира 2018 года и аэропортов по всей стране.

Ресторан «Кузнецовъ» в стенах Дулевского фарфорового завода выделяется атмосферой и дизайном в стиле Культурного кода города. Живая музыка, авторские блюда — все продумано до мелочей. Ресторан существует всего с 2024 года, но у предпринимателя Дениса Филина за плечами уже не одно успешное заведение.

Многопрофильный комплекс «Терем» в деревне Анциферово активно развивается с 2009 года. Основное направление — продажа стройматериалов для дома, дачи, сада, бани и отделки собственного производства. Настоящий помощник для тех, кто любит создавать уют своими руками.

Сеть «Ателье 112» с 2006 года занимается ремонтом одежды из ткани, кожи и меха. Особенность бренда — удобное расположение в торговых центрах, чтобы зайти можно было буквально «по пути».

Современное швейное производство ИП Сергея Маркова — отличный пример любви к своему делу. Здесь создают все: от пальто до конвертов для малышей. Работают не только под своим именем, но и для известных модных брендов — настоящая гордость округа.

А в деревне Кабаново делают натуральную, экологичную мебель для детей из массива. В ООО «Инканто-А» ее покрывают гипоаллергенными красками и лаками на натуральной основе. Такая мебель безопасна, долговечна и полностью соответствует строгим стандартам качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.