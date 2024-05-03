В Орехово-Зуеве открылся новый сетевой магазин «Монетка»

Новый магазин самообслуживания торговой сети «Монетка» открылся в Орехово-Зуевском городском округе на Центральном бульваре. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Ассортимент магазина насчитывает более 3 тыс. наименований товаров. Так, можно найти широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, мясные и рыбные деликатесы, ароматную выпечку, натуральные молочные продукты и многое другое. Посетители могут найти все необходимое для приготовления вкусных и здоровых блюд, а также товары первой необходимости и для дома. Также действует система скидок.

Для удобства покупателей в магазине установлена касса самообслуживания и доступна оплата QR-кодом.

Опытный и дружелюбный персонал магазина всегда готов помочь с выбором и ответить на все вопросы, чтобы сделать посещение максимально комфортным.

С открытием нового магазина преобразился и внешний вид здания, которое долгое время пустовало и находилось в ненадлежащем состоянии.

Ранее в Орехово-Зуево открылся магазин фермерской продукции «Янинъ» на улице Ленина, а также на улице Центральный бульвар открылась первая автоматизированная прачечная самообслуживания «Стирка.com».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.