В Орехово-Зуеве открыли универсальную спортивную площадку

На территории спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа торжественно открыли универсальную площадку. Перерезали красную ленту и сразу к делу. Сбор команд, первое вбрасывание мяча и упорная борьба, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заниматься здесь можно не только зимой, специальное покрытие подойдет для тренировок в любое время года. А поскольку баскетбол в «Фениксе» пользуется большой популярностью, в коробке установили 4 стойки со щитами и кольцами.

Хоккейную коробку построили на средства администрации Орехово-Зуевского округа и Ликинского автобусного завода в рамках программы развития территорий «Новый социальный вектор». Она реализуется при поддержке промышленника Олега Дерипаски.

Красную ленту перерезали заместитель главы округа Ирина Говорова, генеральный директор Ликинского автобусного завода Сергей Греков, директор по персоналу Елизавета Карпова и директор спортивной школы «Феникс» Алексей Чуков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.