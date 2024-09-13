В Орехово-Зуеве открылась первая в регионе школа креативных индустрий

В Орехово-Зуеве произошло значимое событие — открылась первая в Московской области школа креативных индустрий. Этот проект стал возможен благодаря федеральной программе «Придумано в России». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На праздник приехали заместитель министра культуры Московской области Павел Родин и первый заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Кузнецова. Началось все с экскурсии по школе.

Школа предлагает обучение в трех специализированных студиях — звукорежиссуры, электронной музыки и дизайна. Уже 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет приступили к занятиям на бесплатной основе, 30 учатся на платном отделении. Ребятам школа уже полюбилась, каждый пришел сюда со своей целью.

Школа объединяет в себе дизайн, искусство и технологии. Здесь используют исключительно современное оборудование, закупленное на средства Министерства культуры.

«Потенциал технический заложен колоссальный. Это передовое оборудование, это самые богатые микрофоны в стране. Во многом частные студии звукозаписи не могут похвастаться, что сейчас у нас есть в государственных учреждениях, и это очень здорово. Мощные компьютеры, которые поддерживают любого рода программное обеспечение. 3D-принтеры, 3D-сканеры позволяют любого рода предмет воссоздать. Ребята смогут прикоснуться к великому и не просто прикоснуться, а работать с этим каждый день, и когда они решат реализовать себя в профессиональной сфере, их переход от обучения к реализации своей будет максимально комфортным, потому что-то, на чем они работали здесь, придя уже в сферу профессиональную, им это будет все знакомо, понятно, не придется привыкать к чему-то новому», — отметил директор по развитию компании Smart Group Дмитрий Великанов.

Работать с подростками будут педагоги, опытные специалисты в сфере креативных индустрий. Ребят научат создавать иллюстрации, афиши, делать мультфильмы, оригинальные проекты в области искусств и цифровых технологий.

«Два года обучение. Ребята получают свидетельство об окончании программы Школы креативных индустрий. Они могут поступать после 9 класса в колледжи именно по этим специальностям: звукорежиссура, электронная музыка, графический дизайн. Это дает им возможность дальнейшего профессионального обучения. Первая наша креативная идея Орехово-Зуева — Школа креативных индустрий, поэтому у нас на всех футболках написано «ОреШКИ», — рассказала директор ДШИ им. Якова Флиера Ольга Андреева.

На торжественной части праздника выступили выдающиеся воспитанники школы имени Якова Флиера, среди которых был ученик Артем Кирницкий — победитель программы губернатора «Одаренные дети». Заместитель министра культуры Московской области Павел Родин вручил ему два саксофона и поздравил всех с открытием школы, которая даст возможность получить качественное образование, реализовать свои таланты и позволит решить вопросы кадрового дефицита в области творческих профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.