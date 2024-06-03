В Орехово-Зуеве объявлен конкурс по текущему ремонту МУК КДЦ «Дулевский»

Министр правительства МО по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту МУК КДЦ «Дулевский» структурное подразделение Савинский ДК в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту МУК КДЦ «Дулевский» структурное подразделение Савинский ДК, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о., д. Савинская, д. 30А.

В рамках выполнения работ к октябрю 2024 года будут проведены общестроительные работы, отопление и вентиляция, установлено электрооборудование, технологическое оборудование и архитектурно-художественная подсветка.

Работы осуществляются в рамках программы «Культура и туризм» и финансируются за счет средств бюджета Орехово-Зуевского городского округа и средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.