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В Орехово-Зуеве объявлен конкурс на реконструкцию стадиона «Русич»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции стадиона «Русич» в городском округе Орехово-Зуевский Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме для обеспечения эксплуатации объекта: «Реконструкция стадиона „Русич“, Московская область, Орехово-Зуевский г. о., г. Ликино-Дулево, ул. 2 Пятилетка, д. 1».

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«В ходе выполнения работ в 2026 году планируется реконструировать стадион вместимостью 1100 мест», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.