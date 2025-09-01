В Орехово-Зуеве начала работу выставка «Грани русского пейзажа»

В Выставочном зале Орехово-Зуева открылась новая экспозиция. «Грани русского пейзажа» — проект двух молодых и талантливых художников — Ивана Пимкина и Юлии Филимоновой, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Представлено около 100 работ, написанных маслом. Каждая показывает красоту русской природы. Этюды созданы во время путешествий по нашей стране, а картины в мастерской, где художники вдохновлялись собранными материалами и эскизами.

Иван Пимкин — художник из Павловский Посада, родился в 1982 году. Всегда увлекался рисованием и много путешествовал. Профессионально занимается граффити оформлением и графическим дизайном. Серьёзно к живописи подошел в 2022 году. В 2025 закончил Школу классического пейзажа С. А. Брусилова.

Юлия Филимонова — художник из Москвы, родилась в 1994 году. Еще в детстве во времена учебы в Художественной школе проявилась любовь к пленэру и письму на натуре. В 2018 году окончила МГХПА им. С. Г. Строганова, а в 2024 году обучение в школе классического пейзажа С. А. Брусилова. Член Союза Русских художников. Работает в технике масляной живописи, графики, живописи темперой и акрилом.

Выставка будет работать с 29 августа по 24 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.