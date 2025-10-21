сегодня в 13:09

В Орехово-Зуеве на площадке ж/д техникума прошел Единый день открытых дверей

В Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В. И. Бондаренко 18 октября прошел Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии все желающие могли ознакомиться с целями и задачами федерального проекта «Профессионалитет». Также были проведены Всероссийский классный час «Ты в хорошей компании!», информирование родителей о преимуществах обучения в учреждениях средне-профессионального образования, организованы профессиональные пробы.

Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального нацпроекта «Профессионалитет» «Молодежь и дети».

