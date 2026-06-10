В Орехово-Зуеве ищут новые подходы к восстановлению лесов после пожаров

На территории Орехово-Зуевского лесничества ведутся научно-исследовательские работы, направленные на выбор рационального способа восстановления лесных участков, пройденных лесными пожарами. Утрата древесного покрова в результате пожаров приводит к деградации почвенного плодородия, усилению эрозионных процессов и массовому распространению сорной растительности, что существенно затрудняет естественное и искусственное возобновление леса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках проводимых исследований оцениваются различные лесовосстановительные мероприятия — от содействия естественному возобновлению до создания лесных культур с применением агротехнических приемов. Особое внимание уделяется поиску методов, позволяющих одновременно восстановить почвенное плодородие и обеспечить высокую приживаемость культивируемых древесных пород.

В качестве одного из перспективных направлений заложен опыт по высеву растений-сидератов в междурядьях лесных культур. Цель эксперимента — изучить влияние сидеральных культур на агрохимические свойства почвы, подавление сорной растительности и густой поросли сопутствующих кустарниково-древесных пород в условиях восстановления после пожаров.

Результаты работ позволят разработать научно обоснованные рекомендации по лесовосстановлению на гарях применительно к природно-климатическим условиям Московской области и могут быть использованы при планировании лесохозяйственных мероприятий в других лесничествах региона.

«Мы очень рады что к нам приезжают аспиранты Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Профессор Савченкова и ее команда продолжают исследовательскую деятельность на пробных площадях с использованием сидератов. Это позволит изучить восстановительные процессы на территории, пройденной пожарами, и выработать рекомендации по применению различных подходов для восстановления лесов», — сказала заместитель директора Орехово-Зуевского ГАУ МО «Мособллес» — лесничего Светлана Турбасова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.