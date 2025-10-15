сегодня в 16:16

В Орехово-Зуеве благоустроили более 65 тыс кв м дворовых территорий

В городском округе Орехово-Зуево благоустроили свыше 65 тыс. кв. м дворовых территорий. Всего по народной программе «Единой России» обновили 15 дворовых территорий по 59 адресам, сообщил глава округа, заместитель секретаря местного отделения партии Руслан Заголовацкий.

В частности, в городе Орехово-Зуево по наказам жителей привели в порядок территорию на улицах Кирова и Мадонская общей площадью почти 3,8 тысячи квадратных метров. Здесь заменили асфальтобетонное покрытие, увеличили количество парковочных мест с 25 до 121.

На пересечении улицы Урицкого, 2-го и 3-го Лугового проезда и проезда Лермонтова были выполнены работы на почти 3 тысячах квадратных метров.

А на улице Ленина привели в порядок почти 900 квадратных метров территории.

«Обустроили пешеходные дорожки, теперь здесь единая тропиночная сеть, которая объединяет несколько домов. Сделали парковочные карманы площадью 317 кв. м», — рассказал Руслан Заголовацкий.

В рамках благоустройства в округе продолжается и обновление детских площадок.

«В текущем году в городах и населенных пунктах нашего округа открыли 23 площадки», — сообщил муниципальный координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» Дмитрий Немов.

В 2024 году в округе по Народной программе партии обустроили 58 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.