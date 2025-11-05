В Орехово-Зуеве 6 ноября пройдет «Большой этнографический диктант»

В Орехово-Зуевском городском округе 6 ноября можно будет написать «Большой этнографический диктант», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадками проведения акции станут Демиховский лицей, корпус 1 (д. Демихово, ул. Заводская, д. 1А, начало — 13:00) и Государственный гуманитарно-технологический университет, 1 корпус (г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 22, начало — 12:00).

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 30 общефедеральных вопросов. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов — 100.

X Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходит с 1 по 8 ноября 2025 года. Принять участие в ней можно не только очно на специально организованных площадках, но также онлайн на сайте национальнаяполитика.рф.

Результаты диктанта будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.