В Орехово-Зуеве 27 июня пройдет конференция по вопросам инклюзивного образования

В Российской академии образования в Москве 26 июня начала работу сеждународная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: теория и практика». Мероприятие объединило более 200 участников из 15 регионов России и пяти стран: ведущие эксперты, ученые и педагоги в сфере инклюзивного образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В первый день конференции состоялись пленарное заседание и круглый стол, посвященный вопросам инклюзивного образования в системе высшего и среднего профессионального образования. Участники обсудили современные подходы к обучению студентов с инвалидностью, а также вопросы создания доступной образовательной среды.

Конференция продолжится 27 июня в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуево. В этот день пройдут экспертные сессии. Также будут работать две тематические секции. Первая — «Проблемы современного профессионального образования инвалидов» — будет посвящена обмену опытом между регионами РФ. Вторая — «Практики обучения студентов с инвалидностью в системе среднего профессионального образования» — представит успешные практики Московской области.

Конференция проходит в практико-ориентированном формате: участники смогут участвовать в мастер-классах и познакомиться с реальными примерами эффективной организации инклюзивного профессионального образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.