В Орехове-Зуеве ученик награжден медалью «За мужество в спасении»

Награду Высшего Совета ООО РОССОЮЗСПАС вручил председатель совета Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации Российский Союз Спасателей Валерий Викторович Виноградов.

В июле 2023 года Александр Иванов во время работы в огороде услышал треск и увидел чёрный дым, идущий из-под крыши дома соседей. Немедленно бросился к соседям и спас их семилетнюю внучку.

После прибытия пожарных Саша вместе с братом не остались в стороне: поливали стены дома и забор соседей из садового шланга, принесли стол для огнеборцев, чтобы те смогли встать повыше и направить брандспойты точно под козырек крыши. Затем, когда пожар был потушен, до самого вечера без отдыха помогали соседям убирать воду с пола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.