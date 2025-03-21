В Орехове-Зуеве открыли обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 4. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, приобрести транспортные карты «Тройка», оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования и многое другое.

«Мы обновили пространство нашего офиса, чтобы создать максимально комфортные условия для наших посетителей. Современный дизайн, удобная навигация и технологичные решения — все это направлено на то, чтобы каждый клиент чувствовал себя здесь легко и уверенно. Для нас важно, чтобы люди не только решали свои финансовые задачи, но и получали приятный опыт взаимодействия с банком. Ведь комфорт и забота о клиентах — это основа доверия и долгосрочных отношений», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.