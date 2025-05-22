В «Опоре России» призвали усилить контроль за использованием лесных ресурсов
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Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников назвал главные проблемы лесной отрасли — истощение лесных ресурсов и слабый контроль за вырубкой и вывозом древесины, сообщает Общественная Служба Новостей.
Продленная до 2035 года стратегия развития лесного комплекса нацелена на стимулирование внутреннего спроса и наращивание экспорта. Однако, как отметил Дмитрий Пищальников, документ запоздал и должен учитывать долгосрочную перспективу минимум в 50–100 лет.
Эксперт подчеркнул, что Россия сталкивается с риском истощения лесных ресурсов — последствием многолетнего неэффективного управления в эпоху СССР.
Среди ключевых проблем — отсутствие контроля за транспортом, вывозящим древесину, и незаконная вырубка. При этом, по закону, уголовное наказание может грозить даже за незаконное высаживание леса.