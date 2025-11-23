В ОП перечислили наиболее выгодные месяцы для отпуска в следующем году

Россиянам порекомендовали уходить в отпуск в длинные месяцы в 2026 году. Благодаря этому, удастся получить выгодные выплаты, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Тем россиянам, кто хочет побольше отдохнуть, можно присоединить отпуск к праздникам в январе или мае. Если же в приоритете сумма выплат, то уходить отдыхать нужно в месяцы, где рабочих дней больше. Среди них в следующем году будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, отметил член ОП.

Машаров напомнил, что «цена» одного рабочего и отпускного дня отличается. Заработную плату считают за фактически отработанные дни. Отпускные за все календарные, кроме праздничных, вычисляют по средней зарплате за год.

Тем россиянам, кто хочет больше выходных, рекомендуется уходить в отпуск в январе и мае 2026 года. В эти месяцы есть государственные праздники. Они в отпуск не входят, поэтому сотрудник может потратить меньше отпускных или сделать свой отдых длиннее.

