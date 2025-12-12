В Оленегорске вынесен первый приговор за самовыгул собаки, сбившей пенсионерку

41‑летний житель Оленегорска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) из‑за самовыгула своей собаки, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Это первый приговор за самовыгул собаки.

10 апреля этого года мужчина выпустил добермана на улицу без поводка. Пес сбил с ног 80‑летнюю пенсионерку, которая из-за падения получила травмы, квалифицированные медиками как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый при рассмотрении дела частично признал вину. Суд, учитывая позицию прокурора, признал хозяина питомца виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ.

В России закон запрещает самовыгул: владелец обязан обеспечивать постоянный контроль над питомцем в любом месте и в любое время. Под самовыгулом подразумевается любая ситуация, когда животное находится вне контроля хозяина, независимо от того, находится ли оно в поле его зрения или нет.

