В октябре в 52 парках Подмосковья пройдут выездные вакцинации питомцев

Несмотря на осеннюю погоду, в парках Московской области продолжают работу мобильные пункты государственной ветеринарной службы Подмосковья. В октябре в 52 парках региона пройдут выездные мероприятия, где владельцы смогут поставить питомцев на учет в реестр домашних животных Московской области, провести чипирование и вакцинировать от бешенства препаратом «Рабикан». Удобный формат позволяет пройти необходимые процедуры во время прогулки без предварительной записи в ветклинику. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Вакцинация остается надежным способом профилактики вирусных болезней животных, а регистрация с установкой микрочипа помогает быстро вернуть потерявшегося питомца и подтвердить право собственности. Каждый чип содержит уникальный код, связанный в системе с контактами владельца. Это требование обязательно для собак старше 3 месяцев — их необходимо ставить на учет.

Акция организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с администрациями муниципальных образований. Регистрация и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно, а установка чипа оплачивается отдельно по доступной цене.

С графиком и датами проведения выездных вакцинаций в октябре можно ознакомиться на интерактивной карте. Например, 2 октября ветеринары будут принимать пушистых пациентов в городском округе Балашиха с 11:00 до 13:00 в парке «Пехорка», а 3 октября в городском округе Ступино с 14:00 до 17:00 в парке культуры и отдыха им. Н. Островского. Также владельцы домашних животных могут записаться на прием в любую из 83 государственных ветеринарных клиник региона на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.