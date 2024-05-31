В округе Ступино завершили сев кормовой люцерны

Подразделение агрохолдинга «Эконивы» завершает в округе Ступино сев кормовой базы для животных. Как рассказал заместитель главного агронома «Ступинской Нивы» Дмитрий Хорьков, на полях предприятия продолжается сев кукурузы, завершился сев люцерны. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«В этом году засеяли 800 га. Посев нужен для ввода и обновления полей. Поскольку почти 2 тыс. га люцерны имеется, мы постепенно будем их выводить и заменять новыми посевами», — объяснил агроном.

Люцерна — многолетняя трава, богатая протеином, который способствует выработке молока. Собирают ее до начала цветения.

«В первый год жизни поля растение набирает силу и дает 40% травяной массы. В дальнейшем в течение 5 лет собирают полный урожай», — рассказал Хорьков.

Для сева растения используют трактор с сеялкой. Трактор движется по полю со скоростью до 20 км/ч. Траекторией движения управляет компьютер, который соединен с системой мониторинга через спутник.

По словам Хорькова, специалисты обязательно ведут личный контроль за посевом.

«Весь процесс работы техники в полях агрономы могут видеть с планшетов, компьютеров и ноутбуков. Но, доверяя автоматике, агроном обязательно должен быть на поле, все видеть лично», — отмечает он.

Посеянная люцерна пойдет на фураж для коров, которых в хозяйстве порядка 6 тыс.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.