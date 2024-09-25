В округе Ступино провели очистку заболоченного ручья

По жалобам жителей, администрация городского округа Ступино приняла решение об очистке ручья, расположенного недалеко от улицы Победы в поселке Михнево. Заболоченность местности и гниение растительных остатков приводили к появлению неприятного запаха, который серьезно осложнял жизнь местным жителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О плохом запахе жители сообщили в городском чате.

«Необходимо прочистить ручей, который течет вдоль Михнева, на улице Победы, у домов 1-5 и 3-9. Он завален старыми ветками и травой, которые гниют и воняют. Невозможно дышать», — говорится в сообщении.

По словам жителей, болотистость местности причиняла немало неудобств. «На улице Победы живут пенсионеры, инвалиды и маленькие дети, которые дышат этой вонью от водоемов круглосуточно», — писали они.

На сообщение откликнулась администрация округа. Работы по очистке ручья были поручены муниципальному казенному учреждению «Благоустройство». Однако, из-за узких дорог и труднодоступности некоторых участков, специалисты столкнулись с рядом сложностей. Несмотря на это, в сентябре мероприятия были успешно завершены. Рабочие удалили большое количество порубочных остатков, деревьев и крупного кустарника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.