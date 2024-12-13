В округе Ступино начали работать 9 елочных базаров
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В декабре в городском округе Ступино работу начали елочные базары, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В ассортименте: сосны, ели и пихты разных сортов и производителей, высотой от 50 см до 2,5 м.
Локации елочных базаров оформлены в едином стиле, оснащены информационными стендами, сертификатами качества и сопроводительной документацией.
Адреса елочных базаров в городском округе Ступино:
- г. Ступино, ул. Горького 26, ТЦ «Ока»,
- г. Ступино, пр. Победы 63А, ТЦ «Курс»,
- г. Ступино, ул. Металлургов 4, ТЦ «М4»,
- г. Ступино, ул. Андропова 58, территория «Нового» рынка,
- п. Михнево, ул. Вокзальная, территория Михневского рынка,
- п. Михнево, ул. Вокзальная, «Садовый центр»,
- п. Малино, ул. Промышленная 4,
- п. Малино, ул. Донская 16,
- п. Малино, ул. Донская 6, «Садовый центр».
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