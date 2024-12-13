В округе Ступино начали работать 9 елочных базаров

В ассортименте: сосны, ели и пихты разных сортов и производителей, высотой от 50 см до 2,5 м.

Локации елочных базаров оформлены в едином стиле, оснащены информационными стендами, сертификатами качества и сопроводительной документацией.

Адреса елочных базаров в городском округе Ступино:

г. Ступино, ул. Горького 26, ТЦ «Ока»,

г. Ступино, пр. Победы 63А, ТЦ «Курс»,

г. Ступино, ул. Металлургов 4, ТЦ «М4»,

г. Ступино, ул. Андропова 58, территория «Нового» рынка,

п. Михнево, ул. Вокзальная, территория Михневского рынка,

п. Михнево, ул. Вокзальная, «Садовый центр»,

п. Малино, ул. Промышленная 4,

п. Малино, ул. Донская 16,

п. Малино, ул. Донская 6, «Садовый центр».

Живая елка создает особую атмосферу праздника в доме.

Запрещено рубить понравившуюся ель в лесу. Это навредит экосистеме леса, а также повлечет административную ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.