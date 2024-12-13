В округе Ступино начали работать 9 елочных базаров

Общество

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В декабре в городском округе Ступино работу начали елочные базары, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ассортименте: сосны, ели и пихты разных сортов и производителей, высотой от 50 см до 2,5 м.

Локации елочных базаров оформлены в едином стиле, оснащены информационными стендами, сертификатами качества и сопроводительной документацией.

Адреса елочных базаров в городском округе Ступино:

  • г. Ступино, ул. Горького 26, ТЦ «Ока»,
  • г. Ступино, пр. Победы 63А, ТЦ «Курс»,
  • г. Ступино, ул. Металлургов 4, ТЦ «М4»,
  • г. Ступино, ул. Андропова 58, территория «Нового» рынка,
  • п. Михнево, ул. Вокзальная, территория Михневского рынка,
  • п. Михнево, ул. Вокзальная, «Садовый центр»,
  • п. Малино, ул. Промышленная 4,
  • п. Малино, ул. Донская 16,
  • п. Малино, ул. Донская 6, «Садовый центр».

Живая елка создает особую атмосферу праздника в доме.

Запрещено рубить понравившуюся ель в лесу. Это навредит экосистеме леса, а также повлечет административную ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.