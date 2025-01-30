В округе Солнечногорск прошел рейд по выявлению незаконной торговли

В соответствии с установленным графиком мониторинга, в Андреевке состоялся рейд, направленный на борьбу с незаконной торговлей. Совместно с сотрудниками ОМВД провели проверку территории на наличие передвижных торговых точек и деятельности, осуществляемой без соответствующих разрешающих документов, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

В ходе проверки специалисты осмотрели пять торговых площадок. На одной из нестационарных торговых точек выявили нарушение постановления Российской Федерации от 16 декабря 2024 года, которое запрещает привлечение иностранных граждан в таких местах.

Правоохранительные органы привлекли собственника данного торгового объекта для дальнейших разъяснений и составления протокола. В соответствии с законодательством, в первичном случае нарушителю грозит штраф, а при повторном нарушении иностранным гражданам может быть назначена депортация.

«Мы продолжаем активную работу по борьбе с незаконной торговлей. Эти рейды — не просто мера контроля, а наша ответственность перед гражданами. Наши действия направлены на создание комфортной и безопасной городской среды», — подчеркнул заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По поручению губернатора Московской области такие рейды проводят на регулярной основе. Объекты мониторинга отрабатывают еженедельно с привлечением сотрудников ОМВД, МЧС и администрации городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.